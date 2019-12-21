В Уфе из торгового центра эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за неисправности электрооборудования

Сегодня, 21 декабря, в торговом центре «Мега» в Уфе сработала пожарная сигнализация.

На место выехали экстренные службы. По прибытии оказалось, что в помещении одного бутика произошла неисправность электрооборудования.

В результате было эвакуировано 2,5 тыс. человек, в том числе 700 детей.

Погибших и пострадавших нет, сейчас персонал и посетители возвращаются в здание, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.