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Центробанк начал брать с банков комиссию за систему быстрых платежей

13:26, 01.01.2020
Центробанк начал брать с банков комиссию за систему быстрых платежей
Фото: cbr.ru

С 1 января 2020 года Банк России начал взимать комиссию с кредитных организаций, проводящих операции через систему быстрых платежей (СБП). Размер комиссии составляет от 0,05 руб. до 3 рублей.

Размер зависит от суммы перевода и будет взиматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя, отмечает «Коммерсант».

СБП была запущена в конце января 2019 года. На сегодня к системе подключены 30 участников, среди которых 10 крупнейших банков страны, кроме Сбербанка. С помощью этой системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

По последним данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), число пользователей системы превысило 1,3 млн, а всего с момента ее запуска было совершено более 5,5
млн операций на сумму более 48 млрд рублей, передает «Прайм».

Ранее сообщалось, что в системе быстрых платежей может появиться технология бесконтактной оплаты.

ЭкономикаБанки
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