СМИ: в Системе быстрых платежей может появиться новая технология бесконтактной оплаты

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует введение в систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC. Система будет доступна со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

По новой системе платеж производится через NFC-метку. Покупатель прикладывает смартфон к платежному терминалу с поддержкой бесконтактной технологией. Терминал отправляет на телефон сигнал, который считывает смартфон.

Пока обсуждается возможность внедрения системы, однако сроки реализации не названы, передает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке. Рассматриваются несколько вариантов проведения NFC-платежей.

Ранее ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).