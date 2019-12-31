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Рогозин заявил, что заслуги Илона Маска преувеличены

18:58, 31.12.2019
Рогозин заявил, что заслуги Илона Маска преувеличены
Фото: government.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены. Он отметил, что российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу ребячьего восторга, этих сект «Свидетелей Илоновых», — передает «РИА Новости».

По его словам, такие люди сильно преувеличивают заслуги конкурентов «Роскосмоса». Рогозин отметил, что возвращение ступеней ракет выглядит эффектно, однако СССР несколько десятилетий назад в автоматическом режиме вернул из космоса «Буран».

Ранее сообщалось, что сооснователь конкурса World Travel Awards Грэм Кук рассказал, что Татарстану следует сделать ставку на высокие технологии в сфере туризма. В качестве примера он привел реализацию Hyperloop, проекта высокоскоростного поезда Илона Маска.

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