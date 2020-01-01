Эксперт оценил потери рекламного рынка от активных ботов в десятки миллиардов долларов

Независимый киберисследователь Августин Фу изучил рынок фейковых кликов в сфере онлайн-маркетинга. По его убеждению, потери рекламного рынка составляют не $6 млрд, а десятки.

Всего в 2019 году на онлайн-рекламу компании потратили $300 млрд, передает Financial Times.

Кликфрод, или фальшивые клики, активно распространяется в новых сегментах, таких как реклама для загрузки мобильных приложений и реклама на «умных» телевизорах. Мошенники генерируют трафик с помощью ботов.

В 2019 году компании потратили около $65 млрд на привлечение новых пользователей, рассказал исполнительный директор лондонской компании Machine Гери Денкс. Аналитики изучили 150 млн загрузок приложений и выяснили, что 49% были мошенническими.

Как отмечает Денкс, 90% компаний, которые рекламируют установки приложений, «сознательно продают мошеннические ресурсы». По данным Фу, на киберпреступников могут приходиться 99% всех кликов одной рекламной кампании, особенно на новых платформах, где сложнее отслеживать эффективность.

Ранее сообщалось, что реклама в соцсетях теряет на фейковых аккаунтах около $1,3 млрд. При этом затраты на продвижение составили более $8 млрд.