Аналитики оценили потери рекламного рынка от фейковых аккаунтов в $1,3 млрд

В 2019 году крупные рекламодатели потратят на продвижение в соцсетях около $8,5 млрд. При этом из-за наличия фейковых подписчиков у блогеров около $1,3 млрд уйдут впустую.

К такому мнению пришли исследователи американского аналитического агентства Cheq и Университета Балтимора. Они проанализировали 10 тысяч аккаунтов блогеров в Instagram и выяснили, что 25% подписчиков являются фейковыми, а у некоторых доля неактивной аудитории доходит до 90%.

Для накрутки подписчиков используются различные сервисы. По данным аналитиков, за 1 тысячу подписчиков в Instagram требуется заплатить около $16, на YouTube — $49, на Facebook — $34, в Twitter — $15, передает RNS.

Исследование показало, что более 60% опрошенных маркетинговых агентств и мировых брендов были обмануты такими блогерами. Инфлюенсеры, которых нанимал Ritz-Сarlton, имели 78% неактивных подписчиков, у блогеров P&G Pampers доля фейковых аккаунтов составила 32%, а L’Occitane — 39%.

В следующем году ущерб рынку рекламы в соцсетях может достичь цифры в $1,5 млрд, считают аналитики. Существуют дополнительные косвенные расходы, в частности, снижение доверия и потенциальное влияние на бренд.