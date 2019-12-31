Аналитики вычислили «индекс салата «Мимоза» на 2020 год

Эксперты подсчитали среднюю стоимость продуктов для приготовления салата «Мимоза» к встрече 2020 года. Три порции салата обойдутся хозяйке в 267,2 рубля.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 3%, передает RT.

Для расчетов использовался классический рецепт «Мимозы», в который входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

Так, майонез в необходимой пропорции стоит 32 рубля, сыр — 87 рублей. На морковь и репчатый лук нужно потратить 8 и 5 рублей соответственно, на яйца — 10,2 рубля.

Самый дорогой ингредиент «Мимозы» — рыбные консервы. На них для приготовления порции салата нужно потратить 125 рублей.

Отмечается, что исследование проводили специалисты сервиса «Такском». Стоимость продуктов была определена на основе анализа более 17 млрд кассовых чеков.

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