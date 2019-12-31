Юрий Карандин: «Для людей из СССР дикость, что «Салават» на Кубке Шпенглера уступил во всех матчах»

Бывший арбитр, а ныне хоккейный эксперт Юрий Карандин прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера, где уфимцы уступили во всех трех сыгранных матчах.

— Тревожным сигналом стал недавний разгром олимпийской сборной России в Швейцарии — 2:8. На днях оно было закреплено выступлением «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера, когда Уфа, пусть и в смешанном составе, уступила во всех матчах. Для людей, воспитанных в СССР, это дикость, ведь тогда Кубок Шпенглера был разминочным турниром для наших клубов среднего уровня. Например, «Спартак» много лет побеждал в Давосе одной левой.

— Может, «Салават» просто не был мотивирован?

— Это так, легионеры Уфы пропустили многие матчи турнира, шанс получила молодежь. Но мы увидели ее уровень, вот в чем проблема. Вообще на Кубок Шпенглера в виде поощрения надо отправлять команды из нашего региона, не избалованного большими событиями. Тот же «Адмирал» или «Сибирь», которые осенью порадовали. Или открытие зимы «Амур». У вот таких, рабочих, команд в плане мотивации всегда все в порядке. А элите — «Салавату» или как год назад «Магнитке» — Кубок Шпенглера, как спортивный турнир, вряд ли интересен, — сказал Карандин.

Напомним, ранее выступления «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера раскритиковал хоккейный эксперт Алексей Шевченко.