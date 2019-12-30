Алексей Шевченко: «Зачем «Салават» ехал на Кубок Шпенглера, если собирался так сливать?»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал выступление «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера, где уфимцы уступили во всех трех сыгранных матчах.



«Салават Юлаев» проиграл все три матча на Кубке Шпенглера, и характер матчей показал, что вряд ли организаторам понравилось старание уфимского клуба. Опять же, зачем команда из Башкирии вообще ехала на турнир, если собиралась все так сливать?

Календарь был известен задолго до старта турнира, место проведения не меняется. Все риски известны, но еще в сентябре началось: «это создаст нам проблемы», «высокогорье», «плотный календарь». Словно сопоставили все факторы, но сделали это только после того, как согласились поехать в Швейцарию. Это очень и очень глупо.

Теперь на грабли уфимцев может наступить «Ак Барс», который дал понять, что не против сыграть в Европе через год. Нельзя ехать на такой уважаемый, хоть и выставочный турнир, с желанием поскорей от него избавиться. Надо отнестись к нему серьезно, это ведь не только матчи с хорошими соперниками, но и возможность показать всем свою мощь. Но мы увидели разобранный уфимский клуб, а новички не могли исправить картину.

И еще одно. То, как мы слили европейцам, да еще потом некоторые жаловались на то, что те играют в другой хоккей, говорит о том, что нам пора в Лигу чемпионов. Мы зашорены, мы варимся в собственном соку, а даже на континенте играют в совершенно другой хоккей. И оттуда есть, что взять для КХЛ», — считает Шевченко.