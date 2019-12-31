Новости общества

10:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Казметрострой» показал, как идет строительство второй ветки метро возле «Меги»

09:32, 31.12.2019
«Казметрострой» показал, как идет строительство второй ветки метро возле «Меги»
Фото: казметрострой.рф

АО «Казметрострой» опубликовало фоторепортаж о строительстве второй ветки метро. На нем показано, как тонелепроходческий комплекс монтируется возле «Меги».

В ближайшие годы недалеко от этого места появится станция «Сахарова». Напомним, что эту и еще три станции планируется построить до 2023 года.

Ранее «Реальное время» подробно писало о развернувшейся стройке на станциях «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова»

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров