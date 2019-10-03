Первые станции второй линии казанского метро откроют через четыре года

Первый участок второй линии метро в Казани, состоящий из четырех станций, откроют ориентировочно в 2023 году. Это следует из постановления об утверждении проекта планировки и межевания территории первого участка второй линии метро, которое опубликовано в сборнике документов мэрии.

Ранее сообщалось, что в новом генеральном плане Казани предусмотрено строительство 26 станций метро. Сейчас ведутся работы по проектированию и подготовке к строительству первого участка второй ветки метро. Речь идет о четырех станциях: «Фучика», «Столетие ТАССР», «Десятый микрорайон» и «Сахарова», но в целом линия будет состоять из 12 станций.

Длина первого участка составит 5,7 км. Между станциями «Улица Юлиуса Фучика» и «10-й микрорайон» расстояние составит 930 м, между станциями «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР» — 820 м, между станциями «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» — 2,1 км.



Напомним, в ближайшие шесть лет в строительство метро в Казани вложат 6 млрд.