Газовая война отменяется: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа. «Голубое топливо» по-прежнему будет поставляться в Европу через газотранспортную систему Украины.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — процитировала пресс-служба «Газпрома» руководителя российской монополии Алексея Миллера.

Компании подписали контракты на 5 лет. «Газпром» забронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа. Также сразу несколько соглашений заключались в отказе от претензий.

В «Газпроме» назвали соглашения восстановлением баланса интересов. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что за эти 5 лет страна получит от «Газпрома» более $7 млрд.