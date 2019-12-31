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Газовая война отменяется: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите

08:14, 31.12.2019
Газовая война отменяется: «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите
Фото: gazprom.ru

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа. «Голубое топливо» по-прежнему будет поставляться в Европу через газотранспортную систему Украины.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — процитировала пресс-служба «Газпрома» руководителя российской монополии Алексея Миллера.

Компании подписали контракты на 5 лет. «Газпром» забронировал мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа. Также сразу несколько соглашений заключались в отказе от претензий.

В «Газпроме» назвали соглашения восстановлением баланса интересов. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что за эти 5 лет страна получит от «Газпрома» более $7 млрд.

ПромышленностьЭнергетика
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