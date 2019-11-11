Резиденты ТОСЭР Челнов создали более 5 тысяч новых рабочих мест

Фото: Сергей Афанасьев

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития Набережных Челнов в сумме создали 5 196 высококвалифицированных новых рабочих мест.

Так, завод по производству холодильников китайской компании Haier за три года создал 777 рабочих мест, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Компании-резиденты ТОСЭР «Набережные Челны» отгрузили продукцию на общую сумму 13,8 млрд рублей и перечислили в городской бюджет НДФЛ в сумме более 47 млн рублей.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года комиссию по рассмотрению заявок резидентов ТОСЭР (территория опережающего социального развития) «Набережные Челны» могут пройти три—пять предприятий. Компании и род их деятельности пока не раскрываются.