Volkswagen представит в 2020 году 34 новых модели

Немецкая автомобильная компания Volkswagen в 2020 году выпустит на основные рынки 34 новых модели.

Среди них — 10 новых кроссоверов, в том числе паркетник Nivus, продажи которого начнутся в Бразилии во II квартале следующего года. В Европе модель появится не раньше 2021 года, пишет Motor1.

Кроме того, в модельной линейке Volkswagen появится купеобразный кроссовер T-Sport, построенный на базе нового поколения модели Volkswagen Polo. Также в планах у компании поставить новый «паркетник» T-Go.

Ранее сообщалось, что российский производитель люксовых автомобилей Aurus выпустит новую удлиненную версию седана Senat S600.