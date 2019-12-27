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Volkswagen представит в 2020 году 34 новых модели

13:31, 27.12.2019
Volkswagen представит в 2020 году 34 новых модели
Фото: pixabay.com

Немецкая автомобильная компания Volkswagen в 2020 году выпустит на основные рынки 34 новых модели.

Среди них — 10 новых кроссоверов, в том числе паркетник Nivus, продажи которого начнутся в Бразилии во II квартале следующего года. В Европе модель появится не раньше 2021 года, пишет Motor1.

Кроме того, в модельной линейке Volkswagen появится купеобразный кроссовер T-Sport, построенный на базе нового поколения модели Volkswagen Polo. Также в планах у компании поставить новый «паркетник» T-Go.

Ранее сообщалось, что российский производитель люксовых автомобилей Aurus выпустит новую удлиненную версию седана Senat S600.

БизнесТранспортАвто
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