Бугульминское предприятие «Племрепродукт» выплатило более 1,3 млн рублей долгов по зарплате
Бугульминское предприятие ООО «Племрепродукт» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,3 млн рублей.
Компания, занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы погасило долг перед 65 сотрудниками, передает пресс-служба Минтруда РТ.
Ранее «Россельхозбанк» подал иск о банкротстве сельскохозяйственной компании ООО «ПлемРепродукт», принадлежащей татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву. Сумма иска составляет 933 млн рублей.
Подробнее о противостоянии Тукаева и банков читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым