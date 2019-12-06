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Экономика

Бугульминское предприятие «Племрепродукт» выплатило более 1,3 млн рублей долгов по зарплате

22:56, 06.12.2019
Бугульминское предприятие «Племрепродукт» выплатило более 1,3 млн рублей долгов по зарплате
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Бугульминское предприятие ООО «Племрепродукт» выплатило своим сотрудникам долги по зарплате на сумму более 1,3 млн рублей.

Компания, занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы погасило долг перед 65 сотрудниками, передает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее «Россельхозбанк» подал иск о банкротстве сельскохозяйственной компании ООО «ПлемРепродукт», принадлежащей татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву. Сумма иска составляет 933 млн рублей.

Подробнее о противостоянии Тукаева и банков читайте в материале «Реального времени».

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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