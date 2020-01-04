В России увеличились акцизы и минимальные цены на алкогольные напитки

С 1 января вступили в силу изменения сразу в несколько законов и актов, так или иначе влияющих на итоговую стоимость алкогольных напитков на прилавках.

Во-первых, с 1 января возросли ставки на многие подакцизные товары, в том числе сидр, медовуху, игристые вина и пиво. Например, акциз на вина повысится с 18 до 31 рубля за литр, на шампанское — с 36 до 40 рублей.

Во-вторых, согласно приказу Минфина от 11 декабря 2019-го, с 1 января повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. МРЦ на водку — с 215 до 230 рублей; на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра; на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Установлены также минимальные закупочные цены на сырье и для производителей крепких алкогольных напитков: на водку в размере 193 рубля за 0,5 литра, на бренди — 249 рублей, на коньяк — 342 рубля.