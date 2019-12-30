Новости общества

15:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики признали 2019 год в России самым теплым в истории наблюдений

13:53, 30.12.2019
Синоптики признали 2019 год в России самым теплым в истории наблюдений
Фото: realnoevremya.ru

Среднегодовая температура в 2019 году в России стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений.

«В целом на территории России год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Причем и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6... 7,7 °С, что на 0,3°С больше предыдущего рекорда», — заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»).

    Метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

    Также Вильфанд сообщил, что в январе на территории России ожидается теплая погода, метеорологи называют такую погоду «красной», пишет «РИА Новости».

    Ранее синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.

    Общество
    Распечатать материал
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем

    Новости партнеров