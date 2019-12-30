Синоптики признали 2019 год в России самым теплым в истории наблюдений

Среднегодовая температура в 2019 году в России стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений.



«В целом на территории России год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Причем и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6... 7,7 °С, что на 0,3°С больше предыдущего рекорда», — заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»).



Метеонаблюдения ведутся по России с 1891 года, а в Москве — с 1879 года.

Также Вильфанд сообщил, что в январе на территории России ожидается теплая погода, метеорологи называют такую погоду «красной», пишет «РИА Новости».

Ранее синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России.