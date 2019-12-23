Синоптики назвали причину аномально теплой зимы в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха.

Как отмечают синоптики портала «Метеовести», на прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в странах Европы, в понедельник он дошел и до России.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты отметили, что потепление будет настолько мощным, что в некоторых районах страны стоит ждать температурных рекордов.

Ранее врач-кардиолог рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.

