В парке «Нефтехимиков» прогремел праздничный салют

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Красочный салют, театрализованное представление, ледовые горки, скульптуры, открытый каток и многое другое. «Нижнекамскнефтехим» не перестает удивлять горожан новыми задумками, создавая в городе новогоднюю атмосферу.

В минувшие выходные в парке «Нефтехимиков» состоялось торжественное открытие елочного городка. Во время праздника гостям показали настоящую новогоднюю сказку. На главную сцену вышли снеговик, медведь, снежинки, фиксики, увидев которых маленькие зрители пришли в полный восторг. Новогоднюю красавицу-елочку ребята зажигали вместе с персонажами из любимых мультфильмов.

Горожан от имени коллектива нефтехимиков с наступающим Новым годом поздравили заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов, а также председатель профсоюзной организации ОО «ОПО НКНХ РХП» Фанис Муртазин, пожелав гостям праздника всего самого хорошего в 2020 году.

Ну а самым ярким и в буквальном смысле громким сюрпризом в этот вечер стал грандиозный праздничный салют. Вечернее небо над Нижнекамском озарили десятки залпов. К слову, работать елочный городок в парке «Нефтехимиков» будет до конца зимы.