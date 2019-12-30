Гидрометцентр Татарстана опроверг информацию о резком подъеме уровня воды на Куйбышевском водохранилище

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Начальник отдела гидрологии Гидрометцентра Татарстана Алексей Соколов опроверг сообщения о резком подъеме уровня воды на Куйбышевском водохранилище в районе устья Камы 29 декабря.

Ранее главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов сообщил, на Куйбышевском водохранилище идет резкий подъем уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Вчера там спасли около 40 рыбаков.

«В районе Ташкирмени, там, где рыбаки вчера страдали, ровный ход уровня [воды], никакого влияния от [сбросов Нижнекамской] ГЭС на этом участке нет, никакого поднятия уровня воды за последнее время не фиксировалось — это факт», — цитирует Соколова «Интерфакс».

По его словам, образованию промоины способствовали локальные течения и отсутствие морозов.

«Из-за того, что морозов не было, лед не успел нарасти, так еще и локальные особенности течений, которые размывают лед снизу, — я вижу причину [растрескивания льда] именно в этом. Говорить о том, что были подъемы уровня воды, — необоснованно, потому что этого не было», — заявил он.

