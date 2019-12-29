В Татарстане сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся в ледовой западне

Фото: МЧС РТ

В Татарстане на участке от Атабаево до Макаровки сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков.

В 13.12 в МЧС поступило сообщение о том, что треснул лед на реке Кама около н.п. Атабаево

Лаишевского района. Было установлено, что на реке образовалась промоина, в результате которой самостоятельно пройти к берегу не могут рыбаки.

С применением судна на воздушной подушке 40 человек спасены и доставлены на берег, пострадавших среди них нет, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Как рассказал с места спасательной операции главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, на Куйбышевском водохранилище идет резкий подъём уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лед в таких условиях крайне опасен, можно не заметить трещину и провалиться.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ищут 63-летнего мужчину, который пропал после того, как уехал на рыбалку на внедорожнике.