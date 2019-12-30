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КАМАЗ в этом году увеличил выпуск грузовиков на 3%

10:58, 30.12.2019
КАМАЗ в этом году увеличил выпуск грузовиков на 3%
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

По предварительным данным, в 2019 году ПАО «КАМАЗ» произвело 35,4 тыс. грузовых автомобилей.

В прошлом году КАМАЗ произвел 35 303 грузовиков, таким образом, в 2019 году завод увеличил производство на 2,7%.

Как рассказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в понедельник, доля КАМАЗа в обрабатывающем производстве города составляет около 40%.

Ранее КАМАЗ сообщил, сколько завод собирается продать грузовиков за 2019 год. По планам компании, максимально удастся продать 29 тыс. штук.

Авто Татарстан
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