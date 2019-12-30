В 2019 году лесхозы Татарстана продали почти в три раза меньше новогодних елей, чем в 2018-м

Фото: Инна Серова

11 362 новогодние ели были выставлены лесхозами Республики Татарстан на новогодние аукционы в 2019 году, сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства республики Айрат Ахмеров. Реализовано пока только 3 886 елей, остальные остались несрубленными.

В прошлом году, по данным Минлесхоза, на аукционы выставляли 14 037 новогодних елок, а продали 9 226.