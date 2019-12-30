КАМАЗ приостановит производство основной продукции до 23 января

ПАО «КАМАЗ» завтра, 31 декабря, приостановит производство основной продукции на период новогодних каникул и двухнедельного корпоративного отпуска.

Напомним, 31 декабря в Татарстане является выходным днем, каникулы пройдут с 1 по 8 января. Зимний корпоративный отпуск для работников КАМАЗа пройдет с 9 по 22 января. Таким образом, предприятие возобновит производство 23 января, пишет «Интерфакс».

Напомним, что КАМАЗ в 2020 году запланировал два корпоративных отпуска по 2 недели для большей части персонала — в январе и в июле. Исключение составляют только ремонтные и сервисные службы, им предстоит продолжить работу в штатном режиме.

Практика корпоративных отпусков на предприятии существует с 2010 года, исключением стал только 2012 год. В компании обращали внимание на то, что один общий отпуск предпочтительнее множества раздробленных с точки зрения организации производственного процесса, а также позволяет экономить ресурсы: электроэнергию, газ, воду.