Бывший главный инженер «Казаньгоргаза» получил условный срок

2 года лишения свободы условно за покушение на мошенничество с муниципальной землей в Больших Клыках получил бывший главный инженер ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагим Ильясов. Такой приговор ему вынес Ново-Савиновский райсуд Казани.



Кроме того, Ильясов признан виновным в предоставлении липовых документов по регистрации своего собственного участка в 12 соток, посчитав, что обвинение в хищении этого участка не доказано. От наказания за это преступление вип-газовика освободили за сроком давности.

Также за истечением срока давности суд еще до вынесения приговора прекратил два из шести эпизодов дела по уводу земли по поддельным документам. Об этом просил сам Ильясов, не признавший вину ни в одном из хищений. Гособвинение не возражало.

По версии следствия, газовик по подложным документам регистрировал муниципальные земли на себя, свою сестру и знакомых, а затем лишние продавал. Одной из потерпевших в деле на 8 млн рублей стала судья в отставке.

В последнем слове Фагим Ильясов вновь говорил, что виновным себя не считает, но при этом просил не лишать его свободы. Детали — в материале «Реального времени».