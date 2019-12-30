Валерий Брагин: «Не жалею, что поставил Мифтахова на ворота в матче с США»

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды США (1:3) в матче группового этапа МЧМ-2020.

«Многое вчерашний матч забрал. Мы ожидали, что сегодня будет тяжелейшая игра, она шла до гола, к сожалению, забили они. Они уделили большое внимание обороне, решили не давать нам шансов в контратаках. Было сложно. Над реализацией большинства мы продолжаем работать. Вся проблема в завершении — последнем пасе, последнем броске. Где-то больше хладнокровия требуется вместо спешки.

С Воронковым постоянно говорим про его удаления. Дорофеев сегодня выглядел очень плохо, поэтому Грошев заменил его в третьем периоде. Не жалею ли, что поставил Мифтахова второй день подряд. Он плохо сыграл, что ли?» — передает слова Брагина Sport24.

Напомним, Мифтахов и Воронков представляют казанский «Ак Барс», Грошев играет в системе нижнекамского «Нефтехимика».