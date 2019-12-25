Опубликован окончательный состав сборной России на МЧМ-2020 по хоккею

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею определился с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира-2020.

В заявку попали четыре представителя татарстанского хоккея — Мифтахов, Журавлев и Воронков — из «Ак Барса», а также Грошев, выступающий за «Нефтехимик».

Состав сборной России на МЧМ-2020:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»);

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА);

Нападающие: Никита Александров («Шарлоттаун»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Илья Круглов («Динамо» Москва), Александр Хованов («Монктон»).

Молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии в период с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в резкой форме ответил на вопрос об отсутствии хоккеистов «Салавата Юлаева» Родиона Амирова и Шакира Мухамадуллина в заявке команды на МЧМ-2020.