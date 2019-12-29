В Татарстане прохожие ловили ковром женщину, висящую на балконе восьмого этажа — видео

Фото: «Вести КАМАЗа»

В Набережных Челнах прохожие пытались спасти женщину, повисшую на балконе восьмого этажа.

Сообщается, что сначала женщина выкинула вниз кольцо, похожее на обручальное, а затем попыталась выпрыгнуть сама, но повисла на балконе. Очевидцы предположили, что она находилась под действием каких-либо веществ.

Пока полиция и МЧС вскрывали дверь, свою спасательную операцию развернули неравнодушные граждане. Соседка со второго этажа этого же подъезда сбросила в окно все мягкие вещи из дома: подушки, одеяла, элементы мягкой мебели, чтобы смягчить падение. Потом у женщины догадались попросить ковер, который тут же растянули, передает издание «Вести КАМАЗа».

К счастью, полиция успела проникнуть в квартиру, женщину передали скорой помощи. Собрать вещи помогли добровольцы, они отнесли их в квартиру неравнодушной соседки.

Ранее в Казани пожарные спасатели вызволили с запертого балкона 6-летнего мальчика, оставленного без присмотра.

