В Казани мальчик, оставленный без присмотра, кричал о помощи с балкона

Фото: МЧС по РТ

В Казани пожарные спасатели вызволили из запертого балкона 6-летнего мальчика, оставленного без присмотра.

Ребенок находился на балконе 4 этажа и в истерике просил о помощи. Он сообщил прохожим, что мамы дома нет, а дверь балкона заперта. Прибывшие спасатели поднялись по трехколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке на балкон квартиры. Они находились вместе с мальчиком до прибытия его матери, играли и успокаивали ребенка. Затем его передали прибывшей матери, сотрудникам скорой и инспектору ПДН.

Сотрудники МЧС предупреждают: оставление детей без присмотра чревато и более тяжелыми последствиями. Ранее в Набережных Челнах погиб ребенок, который решил погулять без бабушки.