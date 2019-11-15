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В Казани мальчик, оставленный без присмотра, кричал о помощи с балкона

09:33, 15.11.2019
В Казани мальчик, оставленный без присмотра, кричал о помощи с балкона
Фото: МЧС по РТ

В Казани пожарные спасатели вызволили из запертого балкона 6-летнего мальчика, оставленного без присмотра.

Ребенок находился на балконе 4 этажа и в истерике просил о помощи. Он сообщил прохожим, что мамы дома нет, а дверь балкона заперта. Прибывшие спасатели поднялись по трехколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке на балкон квартиры. Они находились вместе с мальчиком до прибытия его матери, играли и успокаивали ребенка. Затем его передали прибывшей матери, сотрудникам скорой и инспектору ПДН.

Сотрудники МЧС предупреждают: оставление детей без присмотра чревато и более тяжелыми последствиями. Ранее в Набережных Челнах погиб ребенок, который решил погулять без бабушки.

Общество Татарстан
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