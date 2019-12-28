Молодежная сборная России разгромила Канаду, Мифтахов оставил ворота «сухими»
Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира разгромила команду Канады (6:0).
Подопечные Брагина уверенно провели стартовые два периода встречи, в обоих из них забросив по три шайбы.
В ответ канадцы ни разу не смогли распечатать ворота Мифтахова, благодаря чему игрок «Ак Барса» оформил первый на турнире полноценный шатаут. Другие хоккеисты казанского хоккея Журавлев и Воронков записали на свой счет по одной передаче.
Отметим, что Мифтахов был признан лучшим игроком матча.
Россия U-20 — Канада U-20 — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
1:0 — 1 Хованов ()
2:0 — 10 Дорофеев (Журавлев, Александров)
3:0 — 13 Ртищев (Круглов, Пыленков)
4:0 — 22 Александров (Воронков)
5:0 — 33 Соколов (Денисенко, Замула)
6:0 — 36 Денисенко (Хованов)
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