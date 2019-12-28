Молодежная сборная России разгромила Канаду, Мифтахов оставил ворота «сухими»

Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира разгромила команду Канады (6:0).

Подопечные Брагина уверенно провели стартовые два периода встречи, в обоих из них забросив по три шайбы.

В ответ канадцы ни разу не смогли распечатать ворота Мифтахова, благодаря чему игрок «Ак Барса» оформил первый на турнире полноценный шатаут. Другие хоккеисты казанского хоккея Журавлев и Воронков записали на свой счет по одной передаче.

Отметим, что Мифтахов был признан лучшим игроком матча.

Россия U-20 — Канада U-20 — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 1 Хованов ()

2:0 — 10 Дорофеев (Журавлев, Александров)

3:0 — 13 Ртищев (Круглов, Пыленков)

4:0 — 22 Александров (Воронков)

5:0 — 33 Соколов (Денисенко, Замула)

6:0 — 36 Денисенко (Хованов)