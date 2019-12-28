На казанских елках выступают клоуны из «Дурацкого цырка»
Клоун-театр «Большие братья» вновь приехал в Казань. Артисты представляют шоу «Дурацкий цырк» на новогодних площадках в различных парках города.
Клоуны изображают пожарную бригаду, бегают, шумят и показывают трюки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Посмотреть на шоу стекаются взрослые и дети не только из близлежащих домов, но и из других районов столицы Татарстана.Общество Татарстан
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