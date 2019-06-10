Эксперты назвали самые дорогие квартиры в России

Самой дорогой квартирой в России является помещение, расположенное на 14-м этаже в здании гостиницы «Москва» в столице страны. Данные приводят аналитики портала «Мир квартир».

Согласно объявлению, территория квартиры составляет 530 кв. м, она имеет свободную планировку и статус апартаментов. Из окон открываются виды на здание Госдумы и Манежную площадь. Цена — 1,7 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге самая дорогая квартира находится на первом этаже в элитном клубном доме на набережной Кутузова. Это отреставрированный особняк двухсотлетней давности, где исторические фасады дополнены современными инженерными решениями. В квартире четыре комнаты, площадь — 500 кв. м. Стоимость — 680 млн рублей.

На третье место попала трехкомнатная квартира в центре Сочи площадью 320 кв. м на 20-м этаже новостройки в непосредственной близости от гостиницы Radisson. Ценник жилплощади — 290 млн рублей.

Также в пятерку попали пятикомнатная квартира в Екатеринбурге в клубном доме «ТихвинЪ» (150 млн рублей) и квартира в Казани, в ЖК «Ренессанс» на улице Касаткина с видом на Казанский Кремль (139 млн рублей).

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг регионов по доступности ипотеки.