Медведева объяснила свое решение сняться с чемпионата России

Фигуристка Евгения Медведева объяснила причины своего решения сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

«Такая форс-мажорная ситуация со мной случилась впервые, никто это не предвидел, мы все немного в шоке. Позавчера на официальной тренировке я упала с прыжка — подо мной сломался ботинок, мы экстренно попытались найти новую пару — не нашлось ни моей модели, ни моего размера.

Нашли что-то приближенное, покаталась, мы сменили лезвие, перекинули на другие ботинки — из этого ничего хорошего не вышло. Лезвие вернули на старые сломанные ботинки — придумали другую шнуровку, заматывали скотчем. На вчерашний день хватило, я сделала максимум, и речи о снятия не шло. Но на сегодняшней утренней тренировке я поняла, что с коньком совсем все плохо.

К сожалению, ботинкам нет еще месяца — никто не предвидел такую ситуацию. Такое случается, это не катастрофа, это проблема и неудача.

— Можно сказать, что сегодня тебе было опасно выступать?

— Боюсь, что да. Наверное, этим и мотивировано мое решение. Для меня это очень сложно и глубоко неприятно. Я знаю, что меня ждали, и я в прекрасной форме.

— Как отреагировал Брайан Орсер? Может, он пытался уговорить тебя выступать в других ботинках?

— Брайан переживает — даже больше, чем я. Он все время был рядом со мной. Помогал выйти на лед в короткой программе — вместе заматывали 6 минут ботинок скотчем, чтобы он хоть как-то держался. Сидели с ним до позднего вечера — пытались найти решение. И утром тоже долго думали, но объективно ничего не получилось.

— Увидим ли тебя на показательных?

— Да, завтра мы увидимся — я исполню композицию под Билли Айлиш. Но без прыжков», — заявила Медведева.

Напомним, сегодня фигуристка досрочно завершила свою официальную тренировку перед произвольными программами. Накануне Медведева сломала конек, однако смогла выступить в короткой программе.