Медведева досрочно ушла с тренировки перед произвольной программой на ЧР

Фигуристка Евгения Медведева досрочно завершила свою официальную тренировку перед произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию.

Как сообщает RT, из прыжкового контента она исполнила только тройной лутц и закончила тренировку раньше всех остальных спортсменок. После завершения музыки Медведева несколько минут общалась у бортика со своим тренером Брайаном Орсером.

Из-за чего фигуристка досрочно покинула сегодняшнюю тренировку пока не сообщается.

Отметим, что накануне Медведева сломала конек, однако смогла выступить в них в короткой программе.