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Медведева досрочно ушла с тренировки перед произвольной программой на ЧР

11:32, 28.12.2019
Медведева досрочно ушла с тренировки перед произвольной программой на ЧР
Фото: fsrussia.ru

Фигуристка Евгения Медведева досрочно завершила свою официальную тренировку перед произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию.

Как сообщает RT, из прыжкового контента она исполнила только тройной лутц и закончила тренировку раньше всех остальных спортсменок. После завершения музыки Медведева несколько минут общалась у бортика со своим тренером Брайаном Орсером.

Из-за чего фигуристка досрочно покинула сегодняшнюю тренировку пока не сообщается.

Отметим, что накануне Медведева сломала конек, однако смогла выступить в них в короткой программе.

СпортФигурное катание
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