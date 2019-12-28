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Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате России по фигурному катанию

15:59, 28.12.2019
Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате России по фигурному катанию
Фото: vk.com/ruskating

Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым стали вторыми на чемпионате России по фигурному катанию.

Чемпионы двух последних чемпионатов России уступили другой российской паре Бойковой и Козловскому менее 0,5 балла.

Напомним, Тарасова и Морозов шли первыми после короткой программы.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2020. Красноярск.
Пары. Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 233,66.
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 233,19.
3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 219,72.
4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 212,85.
5. Алина Пепелева — Роман Плешков — 203,57.

СпортФигурное катание Татарстан
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