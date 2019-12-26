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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

19:24, 26.12.2019
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
Фото: vk.com/tarasova.morozov

Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым выиграли короткую программу на проходящем в эти дни в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию.

28 декабря, в субботу, состоятся произвольные программы, после чего определятся победители соревнований.

Чемпионат России по фигурному катанию. Красноярск.

Пары. Короткая программа.

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 83,91.

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,39.

3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 76,13.

4. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 72,83.

5. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 71,51.

СпортФигурное катание Татарстан
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