Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым выиграли короткую программу на проходящем в эти дни в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию.
28 декабря, в субботу, состоятся произвольные программы, после чего определятся победители соревнований.
Чемпионат России по фигурному катанию. Красноярск.
Пары. Короткая программа.
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 83,91.
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,39.
3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 76,13.
4. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 72,83.
5. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 71,51.СпортФигурное катание Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым