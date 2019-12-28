Министр спорта РТ: «Надеюсь, в следующем сезоне «Рубин» войдет в топ-5 лучших команд РПЛ»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов оценил нынешнее положение казанского «Рубина» в чемпионате России, а также поделился ожиданиями от прихода Леонида Слуцкого на пост главного тренера клуба.

«Не могу не сказать и про «Рубин». Нынешнее их положение оставляет желать лучшего. Начало сезона получилось непростым — команду принял Роман Шаронов, и старт был неплохим, а потом пошла череда ничьих и поражений.

Сейчас клуб возглавил один из лучших специалистов в отечественном футболе Леонид Слуцкий. У клуба есть все, чтобы показывать хороший результат. Тренер не волшебник, но думаю, что в его силах поправить положение в лиге и вернуть «Рубин», как мы привыкли, в топ-5 РПЛ для выхода в еврокубки.

«Рубин» — это один из брендов нашей республики. Несмотря на то, что он сейчас не в лидерах, если мы где-то говорим «Рубин», то идет прямая ассоциация с Татарстаном», — приводит слова Леонова корреспондент «Реального времени».