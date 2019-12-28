Министр спорта РТ: «В следующем году совершим камбэк Валиевой и других наших фигуристок»

Министр спорта РТ Владимир Леонов поделился планами министерства на предстоящий 2020 год относительно фигурного катания.

— У нас есть одиночница Валиева, есть Лазарева. Есть и парни. Будет ли с ними налаживаться контакт?

— Я уверен, что мы к следующему году этот вопрос обязательно решим, мы с ними в постоянной коммуникации. Тут вопрос в том, будут ли они понимать, где будут тренироваться и так далее. Мы сделаем камбэк, работа в этом направлении активно ведется, — приводит слова министра корреспондент «Реального времени».

Напомним, Камила Валиева выиграла финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Она тренируется в Москве в группе тренера Этери Тутберидзе вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.