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Камила Валиева выиграла финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

19:40, 06.12.2019
Камила Валиева выиграла финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
Фото: gettyimages

Сегодня в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в итальянском Турине девушки представили свои произвольные программы.

Итоговую победу, по двум соревновательным дням, одержала россиянка Камила Валиева, набравшая 207,47 баллов. Второй стала американка Алиса Лью (204,65), еще одна россиянка Дарья Усачева — 3-я с показателем в 200,37 баллов.

Финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 207,47

2. Алиса Лью (США) — 204,65

3. Дарья Усачева (Россия) — 200,37

4. Ксения Синицына (Россия) — 195,57

СпортФигурное катание
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