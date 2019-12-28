Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» закончило год поражением в Хабаровске

Казанское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата России по хоккею с мячом уступило хабаровскому «СКА-Нефтянику» (3:7).

Подопечные тренера Хандаева смогли навязать борьбу лидеру Суперлиги, но только в первой половине игры. Во втором периоде хозяева льда отправили в ворота Темникова 4 безответных мяча и одержали победу.

Это был последний матч казанского «Динамо» в уходящем году.

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо-Казань» — 7:3 (3:3)

Голы: Бондаренко, 8 (1:0); Веселов А.,9 (1:1); Петерссон, 17 (2:1); Шардаков, 20 (3:1); Корев Е.,40 (3:2); Рязанов О.,42 (3:3); Шардаков, 55 (4:3); Викулин, 77 (5:3); Шардаков,83 (6:3); Джусоев, 87 (7:3).