В Сети выставили на продажу «российский Tesla Cybertruck»

Объявление о продаже «первого в России Cybertruck» появилось на сайте auto.ru. Автомобиль представляет собой самодельный пикап на базе ВАЗ-2109 с дизайном, копирующим внешний вид новинки от компании Tesla Илона Маска.

Авторы объявления похвастались «футуристическими формами и заниженной подвеской» лота. «Авто на ходу и с документами, рекомендуется возить с собой болгарку», — говорится в объявлении. Создателями авто являются ведущие популярного автомобильного youtube-канала.

Заявленная стоимость машины — 666 666 рублей. При этом новым автомобиль назвать нельзя — пробег составляет 130 000 км, он сменил уже трех владельцев.