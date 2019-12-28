Черные ящики рухнувшего в Казахстане самолета направили в Москву
Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета в Алма-Ате будут направлены для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву.
Как сообщает RT, оба черных ящика уже обнаружены. Сегодня вечером в Алма-Ату прилетит эксперт. После этого их отправят на расшифровку в Москву.
Напомним, что вчера в Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алма-Аты. На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек.Происшествия
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