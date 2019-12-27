В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет

В Казахстане самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Алта-Аты. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

«Сегодня борт авиакомпании «Бек Эйр», следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа», — передают «Известия».

Сообщается, что после взлета самолет начал терять высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. По предварительным данным, погибли семь человек.

Ведутся спасательные работы.