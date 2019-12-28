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Forbes назвал Михельсона самым успешным бизнесменом десятилетия

04:29, 28.12.2019
Forbes назвал Михельсона самым успешным бизнесменом десятилетия
Фото: Kremlin.ru

Журнал Forbes составил список самых успешных российских миллиардеров за 10 лет. Лидером рейтинга стал Леонид Михельсон.

За период с 2010 по 2019 год он увеличил сове состояние на $22,6 млрд до $27 млрд, подсчитало издание.

На втором месте оказался Геннадий Тимченко, чьи свои активы выросли более чем в 10 раз, до $22,7 млрд. Третье место занял Владимир Потанин, заработавший $13,5 млрд/

Напомним, что Леонид Михельсон не захотел выполнять желание ребенка, загадавшего поездку в Казань. Он поменялся заданиями проекта «Елка желаний» с главой «Сибура» Дмитрием Коновым.

АналитикаБизнес
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