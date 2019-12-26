Бизнесмен поменял открытку с Елки желаний, когда узнал, что ребенок просил поездку в Казань

Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня в Москве стартовала «Елка желаний», где чиновники и крупные бизнесмены выполняют новогодние мечты детей. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон, узнав, что девочка попросила поездку в Казань, поменялся открытками с главой «Сибура» Дмитрием Коновым.

«В Казани? Елки-палки!»: Глава «Новатэка» Леонид Михельсон взял с Елки желаний в Кремле открытку девочки, мечтающей побывать в Казани, и поменялся с главой «Сибура» Дмитрием Коновым на открытку мальчика, мечтающего побывать в Москве pic.twitter.com/fG17XgjbfF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

Видеозапись обмена неудобного желания опубликовал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, как Михельсон снял с елки открытку и прочитал желание 8-летней Полины Корниенко, которая мечтает побывать в Казани. После этого глава «Новатэка» не смог сдержать эмоций.



«В Казани? Елки-палки!», — сказал он.

Глава «Сибура» Дмитрий Конов согласился поменяться с ним открытками. Желание другого ребенка — побывать в Москве, оказалось для Михельсона удобнее.

«Вот, это другое дело», — прокомментировал он с улыбкой.

Ранее «Елка желаний» стартовала в Казани. Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов выполнил желание 11-летнего Амирхана, подарив ему полет на вертолете.