В России оказались под угрозой закрытия букмекерские конторы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил об угрозе закрытия большинства букмекерских контор в стране. Остановить бизнес могут до 98% пунктов приема ставок.

Причиной, по которой букмекеры могут закрыться, стали изменения в земельном законодательстве. С января 2020 года в классификации участков появится новый вид земель, предназначенный для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать, передает «РИА Новости».

Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать.

Даже если этот вопрос будет решен в ближайшее время, собственники участков должны будут расторгнуть договоры с арендующими их букмекерами. Дальше владельцам придется пройти процедуру переоформления земель и только потом можно будет заключить легальный контракт.

Бизнес-омбудсмен предложил Минэкономразвития принять меры, чтобы не допустить закрытия контор. В частности, он считает необходимым до 2025 года оставить в силе существующий закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для участков, на которых уже работают букмекеры. А их владельцам, по мнению Титова, нужно дать право изменить статус участка в уведомительном порядке.