Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску «Газпрома» с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с «Нафтогазом» и встречным требованием «Нафтогаза» о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают «Ведомости».

Слушания назначил Стокгольмский арбитраж.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ официально заявило, что российские власти не признают решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза». Представители Москвы не участвовали в процессе, поскольку у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании. В Минюсте подчеркнули, что принимают все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.



