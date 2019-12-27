Путин поговорил с президентом Египта о возобновлении чартеров между странами

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они обсудили возможность возвращения полноформатного авиасообщения между странами.

«Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что инициативу проявил египетский лидер. Переговоры состоялись по его предложению.

Напомним, что после запрета на полеты в Египет прошло уже несколько лет. Частично авиасообщение восстановлено. Из Москвы можно улететь в Каир. Однако в самые популярные туристические места — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — пока улететь нельзя. Российские инспекторы считают, что аэропорты этих городов не соответствуют требованиям безопасности.