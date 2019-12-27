В Башкирии два бензовоза столкнулись с двумя легковушками

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Сегодня в Башкирии на 262 км федеральной автодороги Р-240 Уфа — Оренбург столкнулись два бензовоза и две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

ДТП произошло в районе деревни Мурапталово. Столкнулись два бензовоза SCANIA и MAN и две легковушки Сhery tigo2 и ВАЗ-2114. Никто не пострадал, однако произошел розлив топлива из бака одного из бензовозов. Пожарные создали пенную подушку, чтобы исключить угрозу возгорания.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Для легкового транспорта организовано движение по полю, вблизи трассы.