Казанские рабочие используют стрелу башенного крана как огромную селфи-палку

Фото: кадр видео из соцсети

Казанские крановщики запустили «кран селфи челлендж». Они снимают ролики панорамы города, прикрепив телефон к башенному крану.

Автором идеи стал казанский крановщик Денис. Он рассказал, что несколько месяцев назад решил прикрепить телефон к каретке башенного крана. Для съемки видео он раскрутил кран вокруг своей оси — получился невероятно красивый ролик, передает «Казанский репортер».

Автор челленджа надеется, что его идею подхватят коллеги из других регионов.

Ранее YouTube запретил публикацию опасных для жизни челленджей и пранков.



